La Turquie reçoit Abbas après la reprise complète des relations avec Israël

"La Turquie défend sa vision d'une solution à deux Etats sur toutes les tribunes"

La reprise des relations diplomatiques complètes avec Israël ne signifie pas un changement pour la Turquie de sa politique au Moyen-Orient, a assuré mardi le président turc Recep Tayyip Erdogan, accueillant chaleureusement le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas en Turquie.

Le président de l'Autorité palestinienne a rencontré le président turc pour des discussions et un dîner privé. Sa visite, la deuxième en un an dans le pays, intervient une semaine après l'annonce par la Turquie et Israël du rétablissement total de leurs relations et du retour de leurs ambassadeurs respectifs.

M. Erdogan a tenu avec déférence le dirigeant palestinien par le bras en l'aidant à descendre des marches recouvertes d'un tapis turquoise.

Les mesures prises dans nos relations avec Israël ne diminueront en rien notre soutien à la cause palestinienne", a déclaré ensuite M. Erdogan devant la presse.

"La Turquie défend sa vision d'une solution à deux Etats sur toutes les tribunes et nous avons clairement formulé notre réponse aux attaques israéliennes et aux pertes parmi les civils", a-t-il ajouté.

M. Abbas n'a pas fait mention des relations entre la Turquie et Israël et a remercié M. Erdogan pour le soutien qu'il lui a manifesté dans le passé.

"Je voudrais de nouveau exprimer ma gratitude pour le fait que la Turquie et le gouvernement turc sont du côté des Palestiniens", a-t-il déclaré.

"Le fait que nous normalisons nos relations (avec Israël) ne veut pas dire que la Turquie fera des concessions à propos de la cause palestinienne", avait auparavant affirmé le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu.