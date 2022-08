Le Hamas en colère contre une touriste espagnole

Le porte-parole du Hamas l'a qualifiée d'"extrémiste sioniste"

Le groupe terroriste palestinien Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, a lancé une campagne contre une touriste espagnole qui a publié des photos d'elle portant des vêtements que le groupe qualifie d'"impudiques" alors qu'elle visitait la mosquée Al-Aqsa sur le Mont du Temple à Jérusalem.

Sur les photos, la jeune femme porte une robe verte fluide et décolletée. Sur l'un des clichés, elle dévoile même une jambe à travers la fente de la robe.

Plusieurs médias associés au groupe terroriste ont publié des articles sur cette femme, le porte-parole du Hamas, Hazem Kassam, la qualifiant d'"extrémiste sioniste".

"Une extrémiste sioniste a profané le complexe béni d'Al-Aqsa et y a publié des photos révélatrices - ce qui constitue une provocation sans précédent contre les sentiments du peuple palestinien et une continuation de la souillure de la pureté d'Al-Aqsa, ainsi que du mépris sioniste pour l'ensemble du peuple arabe", a affirmé Kassam.

Le radiodiffuseur public israélien Kan a précisé que la femme non identifiée était une touriste chrétienne d'Espagne.

Le Mont du Temple est le lieu le plus sacré pour les Juifs, car c'est l'emplacement des temples bibliques, et Al-Aqsa est le troisième sanctuaire le plus sacré de l'Islam, ce qui fait de cette zone un point de tension majeur dans le conflit israélo-palestinien.