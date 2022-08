Un nouveau rapport révèle les massacres perpétrés par le régime syrien à Daraya

Ces meurtres n'avaient pas attiré l'attention de la communauté internationale

Les détails du massacre de 2012 dans la ville syrienne de Daraya, au début de la guerre civile dans le pays, sont apparus dans un nouveau rapport complet publié 10 ans après les événements.

L'enquête parrainée par le Consortium syro-britannique a recueilli des preuves et des témoignages de témoins des atrocités commises par les forces de Bachar al-Assad dans la banlieue de Damas, fournissant des comptes rendus approfondis des meurtres de quelque 700 personnes.

"Cette enquête révèle que le gouvernement Assad - y compris la quatrième division, la Garde républicaine, les services de renseignement de l'armée de l'air, les shabiha et les milices iraniennes et du Hezbollah qui les soutiennent - s'est livré à une attaque systématique contre la population civile de Daraya", indique le rapport.

"Les forces gouvernementales et affiliées se sont livrées à un massacre, tuant hommes, femmes et enfants. Des témoins ont rapporté que des individus et des familles entières ont été rassemblés avant d'être abattus à bout portant dans leurs maisons et dans les sous-sols des immeubles."

L'enquête "montre que malgré le passage de 10 ans et la collecte de preuves substantielles, la responsabilité et la justice continuent d'échapper à la population de Daraya". L'enquête ajoute que les témoins "ont fourni leur témoignage, racontant les crimes odieux commis à Daraya par leur propre gouvernement, parce qu'ils étaient convaincus que leur histoire - leur vérité - n'était pas seulement digne d'être documentée, mais qu'elle pourrait un jour aider à rendre justice et à faire rendre des comptes".

Les tueries de 2012 étaient considérées à l'époque comme la pire atrocité du conflit. Malgré tout, ces meurtres n'ont pas attiré l'attention de la communauté internationale, à l'exception d'une petite référence dans un rapport de l'ONU sur la Syrie en 2013, qui concluait que le régime Assad commettait des crimes de guerre.