Bahreïn: les femmes occupent près de la moitié des postes de direction

Les femmes de Bahreïn se sont considérablement émancipées depuis que la constitution de cet État du Golfe a été modifiée en 2002 pour leur accorder l'égalité des droits. En effet, 47 % des postes de direction du gouvernement sont aujourd'hui occupés par des femmes.

Quatre ministres sont des femmes, de même que 11 sous-secrétaires, 30 sous-secrétaires adjointes et 12 juges.

Les femmes représentent 56 % des employés du secteur public et 35 % de ceux du secteur privé.

Elles possèdent 42% des opérations commerciales opérant dans le pays. Le taux de chômage parmi les quelque 700.000 citoyens de Bahreïn est de 5,7 %. Il y a environ 15 000 demandeurs d'emploi, dont 76% sont des femmes.

Selon les statistiques officielles, publiées par The Media Line, l'âge moyen des femmes bahreïnies pour un premier mariage est de 24 ans. Bahreïn est le seul pays arabe dans lequel la proportion de naissances sous surveillance médicale atteint 99,7%, tandis que 100% des femmes s'inscrivent dans l'enseignement primaire, préparatoire et secondaire, et que 63% des diplômes universitaires sont détenus par des femmes.

Le Conseil suprême des femmes, organisme quasi-gouvernemental, a été créé en 2001. En 2020, il avait contribué à la modification et à la publication de 93 lois en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes, tandis que les femmes bénéficient de nombreux avantages supplémentaires liés aux vacances et à l'interdiction du travail de nuit.

Israël et Bahreïn ont normalisé leurs relations diplomatiques en septembre 2020 à Washington.