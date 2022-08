Israël: Tsahal déjoue une tentative de contrebande de drogue d'une valeur estimée à 2 millions de shekels

La drogue a été transférée à la police israélienne. Aucune arrestation n'a été signalée

L'armée israélienne a identifié samedi matin plusieurs suspects qui tentaient de faire passer de la drogue depuis le territoire égyptien vers Israël dans la zone de la division régionale de Paran.

Les soldats sont intervenus pour contrecarrer cette tentative de contrebande et ont saisi deux sacs dans lesquels ont été trouvés près de 50 kg de drogue d'une valeur estimée à environ 2 millions de shekels (620.000 euros).

La drogue a été transférée à la police israélienne. Aucune arrestation n'a été signalée.

Début juillet, Tsahal avait déjoué une tentative d'introduction clandestine de cocaïne en Israël depuis l'Égypte. Quelque 15 kilogrammes de cocaïne avaient été saisis, dont la valeur était estimée à 3 millions de shekels (930.000 euros).

Deux jours plus tôt, les troupes israéliennes avaient saisi 70 kilos de drogue d’une valeur estimée à 2,4 millions d’euros à la frontière avec l'Égypte.

Les contrebandiers se livrent principalement au trafic de marijuana et de haschisch provenant de cultures dans la péninsule du Sinaï, mais des drogues plus dures comme la cocaïne et l'héroïne sont également parfois introduites en contrebande.

Bien que Tsahal soit chargée d'empêcher la contrebande le long de la frontière israélo-égyptienne, l'armée s'efforce généralement d'éviter les confrontations directes avec les trafiquants de drogue israéliens, laissant la police s'en occuper.