La Syrie a demandé à l'Iran de ne pas attaquer Israël depuis son territoire

Une attaque contre Israël depuis la Syrie risque d'engendrer une guerre totale dans le pays déjà destabilisé

Les Syriens ont demandé à l'Iran de ne pas lancer d'attaques contre Israël depuis leur territoire pour ne pas risquer une guerre totale à un moment où le pays est déjà affaibli, a rapporté vendredi le New York Times citant une source à Damas.

Il y a environ un an, une alliance dirigée par l'Iran s'est réunie virtuellement pour discuter de la manière de répondre aux frappes attribuées à l'Etat hébreu et menées en Syrie contre les intérêts iraniens, selon Gheis Ghoreishi, un analyste proche du gouvernement iranien. Des experts militaires syriens, irakiens, yéménites, du groupe chiite libanais Hezbollah, et de la Force Al-Qods du Corps des Gardiens de la révolution islamique (GRI) ont participé à cette rencontre.

Lors de cette discussion, des responsables syriens ont demandé à l'Iran et à ses mandataires de ne pas mener d'attaques contre Israël depuis son territoire, ce qui a conduit l'axe dirigé par Téhéran à riposter contre des bases américaines selon le journal qui cite une source à Damas, dans l'espoir de pousser les Etats-Unis à faire pression sur Israël.

De hauts responsables américains ont affirmé auprès du Times que les attaques de drones menées le 15 août contre la base d'al-Tanf en Syrie, qui héberge des troupes américaines, étaient plus sophistiquées que les attaques précédentes et pourraient avoir été une tentative iranienne de répondre à une précédente frappe aérienne attribuée à Israël.

La veille de l'attaque du drone, au moins trois soldats syriens avaient été tués dans des frappes aériennes israéliennes présumées ciblant des sites près de Tartous sur la côte syrienne et près de Damas, selon l'agence de presse syrienne SANA.