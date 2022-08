Israël: augmentation significative des tentatives de contrebande de drogues et d'armes depuis l'Egypte et la Jordanie

Près de 40 opérations de trafic de drogue ont été déjouées pour un montant d'environ 135 millions de shekels

Un rapport militaire publié dimanche fait état d'une augmentation significative des tentatives de contrebande de drogues et d'armes en Israël depuis le début de l'année 2022 entraînant une hausse semblable des mesures visant à les contrecarrer.

Tsahal et les forces de sécurité s'efforcent de lutter contre ces trafics aux frontières de la Jordanie et de l'Égypte, considérant chacune de ces fraudes "comme un événement sécuritaire en tout point", souligne le rapport.

Cette augmentation se mesure en fonction de la quantité des produits saisis, alors que près de 40 opérations de trafic de drogue ont été déjouées pour un montant d'environ 135 millions de shekels (plus de 41 millions d'euros) depuis le début de l'année.

18 tentatives de contrebande de munitions ont par ailleurs été contrecarrées à la frontière jordanienne, où environ 300 armes ont ainsi été saisies, tandis que 21 tentatives avaient été enregistrées les deux années précédentes (2020-2021) au cours desquelles la même quantité d'armes avait été confisquée.

Tsahal a renforcé ses mécanismes de défense aux frontières avec la Jordanie et l'Egypte, ainsi que ses moyens de collecte de renseignements.

"La récente conversion des bataillons d'infanterie légère en unités spécialisées et déployées sur le terrain aux frontières a également contribué à contrecarrer les trafics d'armes et de drogues", a-t-il été indiqué, les troupes étant également appuyées par des forces de police et du Shin Bet (Service de sécurité intérieure israélien).

"Nos soldats travaillent chaque nuit contre les tentatives de contrebande, étouffant ainsi le moteur économique du crime dans le Néguev et empêchant l'arrivée de drogues dangereuses et d'armes illégales dans la sphère civile", a affirmé le commandant de la brigade de Paran, le lieutenant-colonel Ido Saad.