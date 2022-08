Le chef du Hezbollah et les responsables du Hamas ont évoqué les derniers développements dans la région

Le chef du mouvement terroriste libanais Hezbollah Hassan Nasrallah a rencontré une délégation de responsables du Hamas à Beyrouth dimanche, selon l'agence de presse Akhbar Al Yawm basée au Liban.

Nasrallah a rencontré d'importants décideurs de l'organisation terroriste basée à Gaza, parmi lesquels les hauts responsables Khalil al-Hayya et Osama Hamdan.

Au cours de leur rencontre, Hassan Nasrallah et les responsables du Hamas ont passé en revue "les derniers développements politiques et pratiques en Palestine, au Liban et dans la région, notamment les tensions récentes dans la bande de Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem", a indiqué le Hezbollah dans un communiqué après la réunion.

Cette rencontre a lieu quelques jours après que Nasrallah a évoqué les développements régionaux avec le chef du Jihad islamique palestinien Ziyad Nakhaleh.

Le média libanais Al Mayadeen, affilié au Hezbollah, a indiqué qu'une potentielle coopération entre le Hezbollah et le Jihad islamique a été évoquée lors de cette réunion, et assuré que les deux hommes ont discuté "des rôles attendus des différentes parties de l'axe de la résistance lors de la prochaine étape", sans préciser en cas quoi consistait celle-ci.

Ces deux réunions interviennent alors que les tensions entre Israël et le Hezbollah se sont récemment accrues après des menaces répétées de Nasrallah concernant des champs offshore censés contenir des gisements de gaz naturel, qui ont suscité des inquiétudes en Israël quant à de nouvelles violences à la frontière nord.