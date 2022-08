Une forte coopération sécuritaire avec l'armée égyptienne dans le Sinaï (Officier supérieur à i24NEWS)

La coopération avec la Jordanie a contribué au maintien de la sécurité des frontières

Un officier israélien a déclaré dans un entretien exclusif avec notre correspondant Adham Habiballah de la chaîne arabophone i24NEWS que la période récente a été marquée par une coopération sécuritaire le long de la bande frontalière entre les armées israélienne et égyptienne, dans le cadre de la lutte contre la contrebande d'armes et de drogue.

Dans ce même contexte, l'officier a confirmé que l'armée israélienne avait déjoué des dizaines de tentatives de contrebande d'armes, de munitions et de drogue à travers la frontière jordanienne, et a souligné que la coopération avec la Jordanie contribuait au maintien de la sécurité à la frontière.

Un rapport publié par l'armée israélienne a indiqué que les forces de sécurité avaient déjoué la contrebande de plus de 300 armes illégales et d'environ 2.150 kilos de drogue aux frontières jordanienne et égyptienne, au cours de l'année en cours jusqu'à aujourd'hui.

Certains rapports en Jordanie indiquent que le Royaume combat sur son sol la menace de contrebande d'armes et de drogue attribuée à l'Iran qui menacerait la stabilité du gouvernement, tandis que certaines sources affirment que Téhéran cherche également à armer la Cisjordanie par la porte du Jourdain.