"Le processus de la reprise des relations israélo-turques a été graduel (chargée d'affaires israélienne à Ankara)

"Le processus de la reprise des relations avec la Turquie a été graduel et a commencé il y a plus d'un an", a déclaré lundi soir Irit Lillian, chargée d’affaires israélienne à Ankara, dans un entretien accordé au Prime sur i24NEWS.

Nommée à son poste depuis le mois de février 2021, Mme Lillian a affirmé que l'objectif était de trouver des domaines dans lesquels la coopération entre les deux pays est possible.

"Il y a un intérêt bilatéral, un désir des deux pays de revenir l'un vers l'autre", a-t-elle affirmé en soulignant notamment l'importance des coopérations économique et sécuritaire entre Israël et la Turquie.

"Et maintenant, les collaborations vont s'amplifier", a-t-elle ajouté.

Interrogée pour savoir si le rapprochement de l'Etat hébreu avec la Turquie était susceptible de créer des tensions avec la Grèce et Chypre, Irit Lillian soutient qu'il est tout à fait possible de garder des relations bilatérales avec les différents acteurs de la région.

"Israël est très engagé auprès de Chypre et de la Grèce, mais il n y a aucune contradiction avec les relations avec la Turquie. Au contraire, cela ne peut qu'améliorer l'atmosphère dans la région et même contribuer à sa sécurité et à sa stabilité. Il ne faut pas parler de contradiction mais d'un partenariat" , a-t-elle soutenu.

Malgré ce rapprochement, des désaccords persistent entre les deux pays. Parmi les points de friction majeurs : la présence d’un bureau du Hamas à Istanbul et le soutien d'Ankara au groupe terroriste.

"Je ne crois pas que le soutien de la Turquie au Hamas a évolué, la Turquie ne voit pas le Hamas comme une organisation terroriste. Le Hamas représente toujours une barrière, mais il y a au minimum la possibilité de créer un dialogue sur le sujet", affirme la chargée d'affaires.

La Turquie et Israël ont annoncé la reprise de leurs relations diplomatiques le mercredi 17 août après des années de tensions.