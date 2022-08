Naplouse: des terroristes palestiniens ouvrent le feu sur des fidèles au tombeau de Joseph, deux blessés

"L'Autorité palestinienne incite et encourage au terrorisme"

Une fusillade a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi au tombeau de Joseph à Naplouse en Cisjordanie contre une voiture de 5 fidèles juifs, deux d'entre eux ont été blessés.

Les victimes sont des habitants de Jérusalem et de Beitar Illit.

Les Palestiniens ont même mis le feu à la voiture des fidèles avant de prendre la fuite. Les forces de Tsahal sont ensuite entrées dans la ville et les ont secourus. Ils ont été évacués pour des soins médicaux par ambulance et hélicoptère vers les hôpitaux Tel Hashomer et Billinson.

Trois autres fidèles qui n'ont pas été blessés ont été emmenés pour être interrogés par la police, car l'entrée sur le territoire de l'Autorité palestinienne est une violation de la loi.

Les Israéliens affirment qu'ils se sont perdus en chemin et qu'à un moment donné, ils ont entendu des coups de feu en leur direction, sont sortis du véhicule pour se cacher dans les buissons et ont appelé les secours.

Le chef du Conseil de Samarie, Yossi Dagan, a déclaré : "encore une fois un incident terroriste barbare de l'Autorité palestinienne, qui incite et encourage le terrorisme. Elle est responsable de la tentative de meurtre barbare. Nous prions pour la guérison des blessés. J'appelle à nouveau au nom des rabbins de Samarie à n'entrer en prière sur la tombe de Joseph que de manière coordonnée et réglementée avec Tsahal. Chaque mois, il y a des entrées organisées et coordonnées. Malheureusement, toute entrée non coordonnée met les citoyens en danger de mort".

Dagan a appelé l'armée israélienne à "mettre la main sur les terroristes et à éradiquer les nids de meurtriers à Naplouse". Selon lui, "seul le contrôle total de l'armée israélienne sur la tombe de Yosef sera en mesure de maintenir la sécurité des fidèles à Naplouse".