Naplouse: les 2 terroristes de l'attentat de Shavei Shomron arrêtés par Tsahal

Des échanges de tirs ont eu lieu entre hommes armés et soldats de Tsahal

Lors d'une opération de l'armée israélienne à Naplouse, les deux terroristes palestiniens qui ont perpétré l'attentat de Shavei Shomron la semaine dernière ont été arrêtés.

Les soldats ont encerclé leur domicile et leur ont demandé de se rendre. Des échanges de coups de feu ont ensuite éclaté entre des hommes armés et les soldats de Tsahal. Puis les deux terroristes, Nabil al-Swalhi et Nihad Owais, des résidents du camp de Lata se sont rendus.

Le père de l'un d'entre eux a été enregistré exhortant son fils par la fenêtre de la maison à se rendre et l'a averti que s'il ne le faisait pas, il serait tué. Lors des perquisitions effectuées par les soldats de Tsahal après que les deux hommes aient été emmenés pour interrogatoire, un fusil M-16, un pistolet, des munitions et des grenades ont été saisis.

Aucune victime côté israélien n'est à déplorer.

"Les forces de Tsahal opèrent actuellement dans la ville de Naplouse, ils encerclent la maison de l'homme recherché qui a tiré sur un véhicule dans l'implantation Shavei Shomron la semaine dernière" rapporte un porte-parole de Tsahal.

Plus tôt cette nuit, des terroristes palestiniens ont ouvert le feu sur un véhicule de fidèles juifs qui se rendaient au tombeau de Joseph à Naplouse. Deux fidèles ont été blessés.