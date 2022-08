Benny Gantz sanctionne une vingtaine de personnes et des sociétés-écrans opérant pour le Hamas

"Il s'agit d'une annonce opérationnelle et internationale importante"

Le ministre israélien de la Défense Benny Gantz a signé mercredi une ordonnance imposant des sanctions économiques à 20 personnes et organisations accusées de blanchir de l'argent à l'échelle internationale pour le groupe islamiste Hamas, au pouvoir à Gaza.

"Le Hamas gère des investissements de centaines de millions de dollars par le biais d'un réseau de sociétés écrans dissimulant le contrôle du groupe sur leurs avoirs", a indiqué un communiqué du ministère.

Selon cette source, ces sociétés s'occupent principalement de projets immobiliers et d'infrastructures et opèrent au Soudan, en Turquie, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et en Algérie, tandis que "les autorités locales et les institutions financières ignoraient que le Hamas était derrière ces entreprises".

Parmi les personnes sanctionnées, figurent Oussama Ali, identifié comme le chef du système d'investissement et membre du conseil au pouvoir du Hamas. Les sociétés concernées incluent Al-Rowad pour Real Estate Development Company Ltd (Soudan); Anda, une société immobilière et de construction saoudienne ; Sidar Company et Agrogate Holding.

"Il s'agit d'une annonce opérationnelle et internationale importante", a affirmé M. Gantz.

"Notre politique est claire: nous continuerons à soutenir le flux d'argent qui va aux civils (à Gaza) - et nous continuerons à contrecarrer toute tentative d'envoyer de l'argent destiné à renforcer les capacités militaires de l'organisation terroriste Hamas", a-t-il martelé.