Liban: deux ministres filmés en train de jeter des pierres à la frontière israélienne

Deux ministres du gouvernement libanais ont été filmés mardi en train de jeter des pierres en direction de la frontière israélienne lors d'une tournée dans le sud du pays.

Dans la vidéo, on peut voir le ministre de l'Énergie, Walid Fayad, et le ministre des Affaires sociales, Hector Hajjar, lancer des pierres en riant et en disant qu'ils "doivent s'entraîner".

La vidéo suscite des critiques sur les réseaux sociaux au Liban, qui traverse une crise économique majeure.

Un commentateur a fait remarquer que M. Fayad ne parvient pas à fournir au pays qu'une heure d'électricité par jour et que M. Hajjar devrait s'occuper des 80% de la population qui vivent sous le seuil de pauvreté.