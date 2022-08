L'agence de presse d'Etat SANA a indiqué que la cause des explosions était en cours d'investigation

Des frappes aériennes attribuées à Israël ont visé mercredi soir l'aéroport de la ville d'Alep en Syrie, selon les médias syriens.

Certaines sources ont indiqué que des entrepôts de munitions du Corps des Gardiens de la Révolution islamique qui se trouvaient dans la zone de l'aéroport avaient été visés, provoquant un important incendie.

Les médias syriens ont par ailleurs rapporté que trois missiles avaient été tirés sur le site, et que les systèmes de défense aérienne de l'armée avaient été activées à la suite de l'attaque.

De son côté, la chaîne Al-Mayadeen, proche du Hezbollah, a rapporté que l'aéroport avait été endommagé.

En fin de semaine, un entrepôt contenant des centaines de missiles sol-sol fabriqués sous la supervision d'experts des Gardiens de la révolution iraniens, dans la ville de Masyaf, dans l'ouest de la Syrie, a été traduirt

La semaine dernière, une série de frappes également imputées à Israël ont visé des positions et des dépôts d'armes et de munitions de milices affiliées à l'Iran dans les environs des villes de Hama et de Tartous, dans l'ouest de la Syrie. Environ un millier de missiles étaient stockés dans ces dépôts depuis plus d'un an.

Ces dernières années, Israël a procédé à des centaines de frappes aériennes en Syrie, contre des positions du régime ainsi que des forces alliées soutenues par l'Iran et des combattants du mouvement terroriste libanais pro-iranien Hezbollah.

Israël, voisin de la Syrie, commente rarement les frappes au cas par cas, mais a reconnu en avoir effectué des centaines depuis 2011. Pour Israël, ces frappes sont nécessaires pour empêcher l'Iran de s'implanter à ses portes.

Depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, des factions favorables à l'Iran ont été envoyées pour combattre aux côtés du régime de Bachar al-Assad.

L'Iran assure n'avoir aucune troupe en Syrie mais dit que des "conseillers" militaires issus des Gardiens de la Révolution, son bras armé idéologique, opèrent aux côtés du régime.