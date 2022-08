L'Iran aurait commencé à enrichir de l'uranium avec de nouvelles centrifugeuses perfectionnées

Les centrifugeuses IR-6, le modèle le plus avancé du pays, peuvent enrichir l'uranium à au moins 60 %

Un rapport publié mercredi indique que Téhéran a commencé à enrichir de l'uranium sur de nouvelles centrifugeuses avancées, alors que l'Iran et les puissances mondiales semblent plus proches que jamais de la signature d'un accord sur le nucléaire.

Selon le rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique consulté par Reuters, l'Iran a commencé à enrichir de l'uranium sur le deuxième des trois groupes de centrifugeuses IR-6 avancées dans sa centrale nucléaire souterraine de Natanz.

L'uranium enrichi à 60 % est presque de qualité militaire. Les nouvelles centrifugeuses sont beaucoup plus efficaces et peuvent passer plus facilement d'un niveau d'enrichissement à l'autre.

Lundi, un rapport de l'AIEA a confirmé que l'Iran avait commencé à alimenter en hexafluorure d'uranium (UF6) gazeux son premier groupe de centrifugeuses IR-6. Selon les termes de l'accord sur le nucléaire de 2015, l'Iran n'est autorisé à enrichir de l'uranium qu'à une pureté de 3,67%. Selon Reuters, les deux grappes de nouvelles centrifugeuses enrichissent désormais l'uranium à une pureté de 5 %.

Selon une copie du projet d'accord européen envoyé aux États-Unis et à l'Iran au début du mois, la République islamique devra geler son enrichissement d'uranium, mais serait autorisé à conserver l'uranium enrichi qu'il aura stocké avant cette date.

Un fonctionnaire ayant connaissance des négociations a déclaré à Reuters la semaine dernière qu'en vertu de l'accord émergent, l'Iran ne serait pas autorisé à posséder de l'uranium à des niveaux d'enrichissement de 20 % et 60 % et serait contraint d'éteindre ses centrifugeuses de pointe, ce qui l'empêcherait d'amasser le matériel nécessaire à la fabrication d'une bombe.

Des responsables européens et américains ont indiqué mercredi que des progrès significatifs ont été réalisés en vue du retour à l'accord nucléaire de 2015 avec l'Iran, qui pourrait intervenir dès la semaine prochaine.