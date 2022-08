L'ONU renouvelle le mandat de la Finul dans la zone tampon entre le Liban et Israël

Il y a un "risque que les violations de la cessation des hostilités conduisent à un nouveau conflit"

Le Conseil de sécurité a renouvelé mercredi le mandat de la force de maintien de la paix des Nations unies au Liban pour un an, et lui a demandé de continuer à fournir un soutien logistique aux forces armées libanaises pour six mois supplémentaires.

La force de maintien de la paix, connue sous l'acronyme FINUL, est présente au Liban depuis 1978. Composée de près de 10 000 soldats, elle est déployée dans le sud du pays pour faire tampon entre le Liban et Israël, qui restent techniquement en état de guerre.

A la demande des autorités libanaises, le Conseil de sécurité a décidé de prolonger son mandat jusqu'en août 2023, s'inquiétant des "violations" du cessez-le-feu qui a mis fin aux combats entre le Hezbollah et Israël en 2006, détaillées dans un rapport du secrétaire général de l'ONU.

La résolution adoptée à l'unanimité par les 15 membres souligne notamment "le risque que les violations de la cessation des hostilités conduisent à un nouveau conflit qu'aucune des parties ou la région ne peut se permettre".

Le Hezbollah et Israël ont échangé des menaces ces dernières semaines, alors que les tensions restent vives en raison de la présence d'une plate-forme gazière israélienne dans des eaux contestées.

Les États-Unis ont servi d'intermédiaire entre Jérusalem et Beyrouth dans le cadre de leur différend frontalier maritime, et les négociations seraient sur le point d'aboutir.