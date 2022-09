Cisjordanie: Tsahal arrête 6 personnes recherchées soupçonnées de terrorisme

Des fonds soupçonnés d'être destinés au terrorisme ont été saisis

Les forces de Tsahal, du Shin Bet et de la police des frontières ont mené une opération antiterroriste en Cisjordanie dans la nuit de mercredi à jeudi, notamment dans les villages d'Abidiya, de Elaza, de Beit Sira, de Nazlat et du camp de réfugiés de Tulkarem.

Les forces de Tsahal ont arrêté une personne recherchée dans le camp de réfugiés de Lata. Au cours de l'opération, des hommes armés palestiniens ont tiré sur les soldats qui ont riposté.

Les forces ont également opéré dans le village d'El Khader dans la zone de la division régionale d'Etzion, et ont confisqué des armes illégales, dont trois fusils de chasse. En outre, lors de l'opération des forces dans les villages de Shukba et Bidya dans la zone de la division régionale d'Efraim, deux autres suspects ont été appréhendés.

Les combattants ont confisqué des fonds soupçonnés d'être destinés au terrorisme dans la ville d'El Bira, dans la zone de la division régionale de Binyamin.

Au cours de l'opération, un certain nombre de troubles ont éclaté. Des Palestiniens ont jeté des pierres et des cocktails Molotov sur les soldats, qui ont répondu par des moyens de dispersion des foules.

Lors de l'opération des forces à Noor al-Shams et Anbata dans la zone de la division régionale de Menashe, trois autres personnes soupçonnées d'être impliquées dans des activités terroristes ont été arrêtées.

En outre, pendant la nuit, un rapport a été reçu concernant l'identification d'un suspect armé et de coups de feu à Hébron. Les forces de Tsahal sont arrivées sur place, ont identifié des suspects en fuite et se sont lancées à leur recherche. Au cours de la poursuite, un fusil M16 et des munitions ont été saisis sur la route empruntée par les suspects.