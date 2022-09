"L'Iran est invincible face aux pressions des pays hégémoniques" (Raïssi)

"L'Iran s'est forgé une réputation positive sur la scène internationale"

Le président de la République islamique Ebrahim Raïssi a déclaré que le pays est devenu "si puissant que les forces hégémoniques ne peuvent plus intimider le pays", lors d'une conférence qui au lieu jeudi à Téhéran.

"L'Iran a subi d'innombrables injustices et défis au fil des ans. Cependant, l'Iran est devenu si puissant que non seulement la région mais aussi le monde entier, est conscient de la droiture et du haut niveau de la République islamique", a-t-il affirmé.

"La Maison Blanche a reconnu que la campagne de pression maximale contre la République islamique n'a donné aucun résultat positif et a subi une perte considérable". Selon Raïssi, l'Iran a "toujours cherché à obtenir justice, notant que la nation est devenue une puissance régionale et qu'elle s'est forgée une réputation positive sur la scène internationale".

La réponse de Téhéran dans les négociations concernant l'accord sur le nucléaire iranien n'est "pas constructive", ont affirmé jeudi les Etats-Unis, faisant reculer la perspective d'un prochain retour à l'accord historique conclu en 2015.