Cisjordanie: durcissement des règles d'entrée et de séjour pour les étrangers dans les territoires palestiniens

Les nouvelles règles font partie d'un projet pilote sur deux ans, selon le COGAT

De nouvelles règles israéliennes qui entreront en vigueur la semaine prochaine obligent les étrangers entrant dans les Territoires de Cisjordanie à déclarer s'ils sont en couple avec un Palestinien, ainsi que d'autres nouvelles restrictions susceptibles de rendre plus compliquées les visites des ressortissants étrangers dans la région.

Les règles doivent entrer en vigueur lundi après avoir été retardées à deux reprises par des contestations judiciaires.

Le nouveau règlement a été rédigé par le COGAT, l'organisme du ministère de la Défense responsable des affaires civiles palestiniennes. En vertu de la réglementation, publiée pour la première fois en février, un étranger marié à un Palestinien, prévoyant d'en épouser un ou d'entrer en relation avec un, doit en informer le COGAT.

Si cette relation commence après l'arrivée de l'étranger en Cisjordanie, le visiteur étranger devra informer les autorités israéliennes dans les 30 jours suivant ses fiançailles, son mariage ou le début de sa cohabitation avec un Palestinien.

"Un étranger marié à un résident de la zone, ou en couple avec un résident, doit procéder à des arrangements avant d'arriver dans la zone. Si la relation commence après l'arrivée de l'étranger dans la zone, le responsable COGAT autorisé doit être informé par écrit dans les 30 jours suivant le début de la relation. Dans le même temps, une demande doit être soumise à l'Autorité palestinienne pour formaliser le statut", précisent les règles.

Si le statut de leur relation n'est pas officialisé dans les 90 jours, le permis de séjour israélien expirera et l'étranger sera obligé de quitter le pays immédiatement, conformément aux règles.

Indépendamment de l'officialisation de leur statut, le permis israélien de séjour ne pourra être prolongé que jusqu'à 27 mois. Après quoi, l'étranger devra quitter le pays pendant une période de six mois au moins.

Les règles stipulent également que les détenteurs de passeports étrangers - y compris les Palestiniens vivant à l'étranger - qui prévoient de visiter la Cisjordanie (à l'exception des implantations juives), ne pourront plus obtenir de visas à leur arrivée à l'aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv, mais qu'ils devront en faire la demande au moins 45 jours à l'avance.

Les nouvelles mesures limiteront également considérablement la capacité des étrangers à étudier, faire du bénévolat ou travailler en Cisjordanie.

Ces nouvelles règles priveront "des milliers de familles palestiniennes du droit de vivre ensemble sans interruption et d'avoir une vie de famille normale", a déclaré HaMoked, le groupe de défense des droits israélien, à l'origine de l'appel déposé à la Cour suprême contre les mesures.

La directrice de HaMoked, Jessica Montell, a déclaré dans un communiqué que le droit international humanitaire donnait à Israël le droit, en tant que "force d'occupation" en Cisjordanie, d'agir au nom de sa sécurité et "pour le bien-être de la population locale". Mais elle a déclaré que les nouvelles réglementations n'avaient "rien à voir avec l'une ou l'autre" et que l'objectif d'Israël était de "limiter la croissance de la population palestinienne par le regroupement familial".

Interrogé par l'AFP, le COGAT a indiqué que la nouvelle réglementation était un "pilote de deux ans" visant à rendre le processus d'entrée "plus efficace et plus adapté aux conditions actuelles".

Les nouvelles règles fixeront également des quotas pour les programmes d'échanges universitaires, permettant à seulement 150 professeurs étrangers et 100 étudiants de fréquenter les universités palestiniennes chaque année.

Ces quotas ont suscité une vive réprimande de la part de l'Union européenne, dont le programme d'échange Erasmus+ sera particulièrement touché.

"Alors qu'Israël bénéficie grandement d'Erasmus+, la Commission européenne considère qu'il devrait faciliter et non entraver l'accès des étudiants aux universités palestiniennes", a déclaré la commissaire à l'éducation, Mariya Gabriel, en juillet.