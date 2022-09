L'Iran condamne à mort deux femmes homosexuelles

Le régime iranien aurait exécuté entre 4.000 et 6.000 gays et lesbiennes depuis 1979

La République islamique d'Iran a condamné à mort deux militantes LGBTQ pour avoir prétendument encouragé l'homosexualité, a rapporté dimanche l'organisation de défense des droits de l'homme Hengaw.

Selon cette organisation qui documente les violations des droits de l'homme au Kurdistan, "Zahra Sediqi Hamedani, connue sous le nom de 'Sareh', 31 ans, originaire de Naqadeh, et Elham Chubdar, 24 ans, originaire d'Urmia, toutes deux militantes de la communauté LGBT, ont été condamnées à mort par le tribunal révolutionnaire d'Urmia".

Elles étaient accusées de "corruption sur Terre" pour avoir promu l'homosexualité, le christianisme et communiqué avec les médias opposés à la République islamique.

Hengaw a précisé que "la sentence leur avait été annoncée ces derniers jours dans le quartier des femmes de la prison centrale d'Urmia."

Zahra Sediqi Hamdani a été arrêtée en octobre dernier par les forces de renseignement des Gardiens de la révolution, alors qu'elle se rendait en Turquie. Elle a été transférée au quartier des femmes de la prison centrale après environ deux mois en isolement dans le centre de détention des services de renseignement des Gardiens de la révolution à Urmia.

L'organisation Hengaw a noté qu'elle avait été privée du droit d'accéder à un avocat pendant sa détention.

Le régime iranien aurait exécuté entre 4.000 et 6.000 gays et lesbiennes depuis la révolution islamique de 1979 et la prise du pouvoir par les fondamentalistes.