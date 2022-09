Cisjordanie: deux blessés dans une attaque aux jets de pierres et explosifs à Nabi Saleh

Les personnes ont été légèrement blessées

Deux Israéliens ont été blessés dimanche soir dans une attaque aux jets de pierres et explosifs à Nabi Saleh en Cisjordanie.

Une grenade fabriquée de manière artisanale aurait notamment été lancée en direction d'un véhicule au carrefour proche du poste de contrôle de l'armée israélienne à Nabi Saleh.

Plus tôt dans la journée, 6 soldats et un civil ont été blessés dans une attaque contre un bus circulant dans la vallée du Jourdain, sur la route 578 en direction de l'intersection de Bekaot. L'armée israélienne a arrêté les suspects, originaires du camp de réfugiés de Jénine et du village voisin de Burqin, dans le nord de la Cisjordanie.

Plus d'informations à venir