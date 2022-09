Cisjordanie: un Palestinien tué par Tsahal, un troisième suspect dans une fusillade contre un bus toujours recherché

Les forces israélienne recherchent toujours un troisième homme suspecté d'être impliqué dans un attentat

De nouveaux raids antiterroristes ont été menés par les forces israéliennes dans la nuit de dimanche à lundi dans plusieurs localités palestiniennes de Cisjordanie.

Les opérations ont notamment été menées dans la ville de Jénine où un Palestinien de 19 ans aurait été tué par les soldats israéliens, selon une information rapportée par le ministère palestinien de la Santé ce lundi.

Taher Mohammed Zakarneh "a été abattu" par les forces israéliennes à Qabatiya, a indiqué le ministère dans un communiqué, soulignant que le jeune homme avait été "blessé par balle à la tête, au pied droit et à la cuisse gauche" avant de succomber.

De son côté, l'armée a indiqué que des violences avaient éclaté lors du raid, et que des blessés avaient été recensés côté palestinien à la suite d'échanges de tirs entre les forces israéliennes et des terroristes. Au cours des opérations, les soldats ont par ailleurs été visés par des jets de pierres, d'explosifs et de cocktails Molotov.

Durant la nuit, des soldats de Tsahal ont également opéré dans la ville de Tubas, dans la zone de la division régionale de la Bekaa et d'Emekim, dans le cadre des efforts visant à localiser le troisième terroriste impliqué dans la fusillade contre un bus qui a fait plusieurs blessés.

Dans les opérations menées dans les villages d'Al-Bira, A-Tira et la ville de Ramallah dans la zone de la division régionale de Binyamin, les forces ont arrêté trois autres personnes recherchées.

Des soldats de Tsahal ont également opéré dans le camp de réfugiés de Beit Ilma dans la zone de la division régionale de Shomron et ont appréhendé un autre Palestinien recherché pour activités terroristes. Au cours du raid, de violentes échauffourées ont éclaté au cours desquelles des coups de feu ont été tirés contre les forces israéliennes. Celles-ci ont également été visées par des pierres, des explosifs et des cocktails Molotov. Les soldats ont riposté par des moyens de dispersion.

Dans le même temps, les forces de Tsahal ont opéré dans la ville d'Hébron dans la zone de la division régionale de Yehuda, arrêtant quatre autre personnes recherchées, soupçonnées d'être impliquées dans des activités terroristes. Plus de 10 000 shekels suspectés d'être destinés au financement du terrorisme ainsi que des armes et des munitions ont en outre été saisis.

Aucune victime n'est à déplorer parmi les forces israéliennes.

Au total, 17 Palestiniens recherchés ont été appréhendés au cours de la nuit.