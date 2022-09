Exercices militaires conjoints de l'armée américaine et ses alliés dans le Golfe

"Ces missions démontrent notre capacité à unir nos forces pour vaincre nos adversaires si nécessaire"

Deux bombardiers américains ont survolé la Méditerranée orientale et la région du Golfe dans le cadre d'un exercice avec plusieurs pays alliés dimanche, a annoncé l'armée américaine lundi, la quatrième mission de ce type cette année.

Les bombardiers lourds B-52H dits "Stratofortress" et pouvant transporter des armes nucléaires ont survolé la Méditerranée orientale, la péninsule arabique et la mer Rouge aux côtés d'avions de combat des forces aériennes britanniques, koweïtiennes et saoudiennes, "avant de quitter la région", est-il précisé dans un communiqué. Seize autres pays ont fourni un soutien logistique.

Cette année, l'armée américaine a effectué quatre survols du Moyen-Orient, l'avant-dernière mission remontant à juin.

Cet exercice démontre que les États-Unis et leurs alliés peuvent "rapidement déployer une puissance de combat écrasante dans la région", a commenté dans un communiqué le général Alexus Grynkewich, responsable des forces aériennes du commandement central américain (Centcom) couvrant le Moyen-Orient, l'Asie centrale et l'Asie du Sud.

"Les menaces contre les Etats-Unis et nos partenaires ne resteront pas sans réponse. Les missions comme celle-ci démontrent notre capacité à unir nos forces pour dissuader et si nécessaire, vaincre nos adversaires", a ajouté le général Grynkewich.

Cet exercice intervient sur fond de tensions accrues avec Téhéran au sujet des pourparlers de Vienne visant à relancer l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien, dont les États-Unis se retirés en 2018.

Plus d'un an après le début des négociations, l'Union européenne, qui fait office de médiateur, a fait savoir que le texte soumis à l'Iran en août était le dernier.

Téhéran a affirmé lundi ne pas avoir reçu de réponse officielle des Etats-Unis à ses commentaires formulés la semaine dernière, jugés "non constructifs" par Washington.

L'armée de l'Air américaine a récemment frappé des milices soutenues par l'Iran en Syrie. Le mois dernier, le général Grynkewich a déclaré que les Etats-Unis étaient "engagés pour la stabilité régionale, que cela signifie dissuader l'Iran (ou) contrer des organisations extrémistes violentes".