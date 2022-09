L'aéroport d'Alep hors service après une attaque imputée à Israël

Les médias syriens font état d'au moins 3 explosions entendues dans la ville

Des explosions ont été entendues ce mardi soir 6 septembre à l'aéroport civil de la ville d'Alep, dans le nord-ouest de la Syrie, selon les médias syriens. La télévision syrienne affirme qu'il s'agit d'une attaque israélienne, qui survient moins d'une semaine après que des frappes aériennes attribuées à Israël ont ciblé la piste et le système de radionavigation de l'aéroport. Le régime syrien affirme qu'il y a de lourds dégâts sur le site et que l'aéroport a été fermé.

Les médias syriens font état d'au moins 3 explosions entendues dans la ville. Selon l'un des rapports, une piste utilisée par les avions a été endommagée. Des médias libanais signalent que l'attaque visait des pistes civiles.

En plus de l'aéroport d'Alep, l'aéroport militaire d'Alnirev aurait également été touché. Des explosions ont également été entendues à Lattaquié. Selon la télévision d'Etat, certains des missiles ont été interceptés par les systèmes de défense aérienne syriens.

L'armée syrienne a ajouté que la frappe comprenait un certain nombre de missiles lancés depuis la mer, à l'ouest de Lattaquié, qui ont causé des dégâts matériels à l'aéroport d'Alep.

Il s'agirait d'une attaque d'avertissement, la deuxième en une semaine, qui vise à signaler à l'Iran qu'Israël ne lui permettra pas de continuer à transférer des armes par avion via cet aéroport. Le but de la seconde attaque pourrait être de faire passer le message que si l'Iran continue d'utiliser cet aéroport, Israël l'attaquera et le neutralisera comme il l'a fait à l'aéroport international de Damas.

Au cours de l'attaque survenue il y a six jours contre l'aéroport d'Alep, un avion iranien au sol aurait été endommagé et sept personnes tuées, toujours selon les médias syriens.

Deux jours après l'attaque, des photos ont été publiées révélant l'étendue des dégâts. Sur les images satellites, on peut voir plusieurs véhicules se rassembler près des dégradations. Les images montrent également que l'attaque a provoqué un incendie dans un champ voisin.