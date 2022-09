Tsahal arrête 11 personnes recherchées pour activités terroristes en Cisjordanie

Plusieurs heurts ont éclaté entre émeutiers et forces de Tsahal

Les forces de Tsahal, du Shin Bet et de la police des frontières ont arrêté 11 personnes recherchées dans toute la Cisjordanie dans la nuit de mercredi à jeudi.

Elles ont mené une opération antiterroriste dans le village de Brokin dans le secteur de la division régionale de Menashe qui a permis d'arrêter quatre personnes recherchées soupçonnées d'implication dans des activités terroristes. Au cours de l'opération, une bombe a été lancée et des coups de feu ont été tirés sur les forces qui ont riposté.

Dans le même temps, dans le cadre des efforts visant à localiser le troisième terroriste qui a pris part à la fusillade survenue dimanche dernier contre un bus de soldats en Cisjordanie, Tsahal a opéré dans le village de Jiftlik dans la zone de la division régionale de la Bekaa et d'Emekim, et deux autres personnes ont été appréhendées.

Dans le village de Bidou, le camp de réfugiés de Qalandiya et dans la ville de Ramallah, trois autres personnes recherchées ont été arrêtées.

En outre, lors d'un raid mené dans le camp de réfugiés de Jilzon dans la zone de la brigade, les forces de Tsahal ont saisi un butin d'environ 2.000 shekels destinés à des activités terroristes.

Les forces ont également opéré dans les villages de Sawahra et Abu Dis dans la zone de la division régionale d'Etzion et ont arrêté deux autres personnes recherchées. Pendant l'opération, des heurts ont éclaté au cours desquels des pierres, des explosifs et des feux d'artifice ont été tirés sur les forces de sécurité.

Les personnes recherchées arrêtées ont été transférées pour complément d'enquête par les forces de sécurité.