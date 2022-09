L'Iran affirme disposer de nouvelles capacités d'intelligence artificielle

Téhéran a investi dans des travaux de recherche qui ont permis des avancés dans différents domaines

Le général de brigade iranien Amir Ali Hajizadeh, chef de la force aérospatiale des Gardiens de la révolution, a affirmé cette semaine que l'Iran dispose de nouvelles capacités en matière d'innovation technologique, grâce aux recherches menées dans certaines universités du pays.

"Nous avons obtenu de bons résultats dans les domaines de la coopération universitaire et de la coopération en matière de défense, et nous pouvons dire sans risque que si nous sommes passés du statut d'importateur de fil barbelé à celui d'exportateur de technologie et en franchissant les frontières de la connaissance, nous avons vaincu l'ennemi à une distance de plus de 1.000 kilomètres grâce à l'intelligence artificielle", a-t-il affirmé dans un discours relayé par l'agence Tasnim.

Amir Ali Hajizadeh n'a toutefois pas précisé quel type d'intelligence artificielle avait été utilisée ni comment elle l'avait utilisée pour "vaincre" un ennemi.

"Compte tenu des réalités du monde actuel et de l'horizon futur, nous nous engageons à faire des travaux et des recherches dans le domaine de l'espace, et c'est l'une des composantes de la puissance de chaque pays, qui a des conséquences dans divers domaines de l'agriculture à la lutte contre les inondations", a-t-il ajouté.

Le général a évoqué l'importance de l'investissement de l'Iran dans des travaux de recherche qui ont permis des avancés dans les domaines nucléaire et balistique, et ce malgré les sanctions qui frappent le pays.

"En poursuivant la stratégie de résistance active, nous avons frappé durement l'ennemi et l'équilibre de la région a changé", a-t-il déclaré.

Selon lui, si certains régimes de la région ont cherché à s'allier avec les États-Unis et Israël ces dernières années en vue d'une "approche offensive à l'égard de l'Iran", ces pays ont récemment "changé leur approche, passant de l'offensive à la défensive". Selon lui, la politique de "pression maximale", autrefois prônée par l'ancien président américain Donald Trump, a échoué.