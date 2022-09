L'extraction de gaz dans le gisement de Karish devrait commencer "dans quelques semaines" (société grecque)

"Energean reste sur la bonne voie pour livrer le premier gaz du projet de développement de Karish"

La société énergétique grecque Energean devrait commencer à extraire du gaz du champ gazier offshore israélien de Karish "dans les semaines à venir".

"Energean reste sur la bonne voie pour livrer le premier gaz du projet de développement de Karish", a affirmé la société jeudi dans un communiqué.

Le champ a été au centre d'un conflit frontalier maritime entre Israël et le Liban. Des rapports récents et des déclarations officielles ont indiqué que les parties étaient sur le point de parvenir à un accord après plus d'un an de pourparlers.

Le groupe terroriste Hezbollah, soutenu par l'Iran, qui s'oppose aux concessions libanaises dans les négociations menées sous l'égide des États-Unis, a menacé les installations d'extraction de gaz qui s'installent à Karish.

En juillet, le Hezbollah a lancé quatre drones non armés en direction du champ gazier, qui ont été abattus par l'armée israélienne. Le mois dernier, le chef du groupe, Hassan Nasrallah, a averti que "tout bras" qu'il considère comme susceptible de voler les richesses du Liban "sera coupé".