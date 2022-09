Les pyramides de Gizeh surplombaient à l'origine un bras du Nil aujourd'hui disparu

Les Juifs ne peuvent assurer que leurs ancêtres, les esclaves israélites en Égypte, ont construit les pyramides qui fascinent l'humanité depuis quatre millénaires. Ils ont effectué des travaux de construction pour les Égyptiens pendant leurs quatre siècles de servitude et ont probablement construit des villes et des entrepôts, mais rien ne prouve qu’ils ont participé à l’édification des pyramides.

Alors comment les architectes égyptiens ont-ils transporté plus de deux millions de blocs de granit et de calcaire, pesant chacun au moins deux tonnes, des rives du Nil au plateau de Gizeh, où se trouvent les pyramides, à quelques huit kilomètres de là ?

Les scientifiques ont émis l'hypothèse qu'ils les ont fait passer par un canal ou une rivière, mais aucun plan d'eau ne relie le Nil à Gizeh. Cependant, une équipe de chercheurs égyptiens et français a trouvé des preuves de l'existence d'un affluent du Nil, qui aurait traversé le désert et rejoint les deux sites. La zone s'est asséchée environ six siècles avant l'ère commune.

La découverte de petits morceaux de papyrus déterrés près de la mer Rouge il y a neuf ans est à l'origine des conclusions, a expliqué Hader Sheisha, géographe de l'environnement au Centre européen de recherche et d'enseignement des géosciences de l'environnement de l'université d'Aix-Marseille, l’une des auteures de l’étude.

L'équipe de chercheurs a recueilli des sédiments près du site des pyramides et étudié des grains de pollen trouvés, qui ont fourni la preuve d'une vie végétale ancienne qui n'aurait pu survivre sans eau.

"Les pyramides de Gizeh surplombaient à l'origine un bras du Nil aujourd'hui disparu", écrivent les auteurs de l’étude. Ce canal fluvial permettait donc la navigation vers le port existant près des pyramides à cette époque, ce qui facilitait le transport des matériaux de construction.