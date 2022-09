"Israël va intensifier ses opérations en Cisjordanie" (Benny Gantz)

"Là où la terreur n'est pas combattue, nous la combattrons"

L'armée a mis en place des points de contrôle en Cisjordanie près de l'implantation d'Ariel dans le cadre de la recherche d'autres suspects qui pourraient être impliqués dans un attentat qui a été déjoué à Tel-Aviv, a rapporté la radio de l'armée.

Le ministre de la Défense, Benny Gantz, a déclaré qu'Israël allait intensifier les raids antiterroristes en Cisjordanie et ailleurs, sans faire de lien spécifique avec l'attentat déjoué de jeudi.

"Nous allons déployer plus de forces et plus de mesures, renforcer la coopération entre les agences de défense et accélérer la construction de la barrière de séparation en Cisjordanie", a-t-il affirmé lors d'une cérémonie pour les officiers.

"Rien qu'au cours de la semaine dernière, nous avons empêché un certain nombre de tentatives de nuire à des Israéliens" émanant de Cisjordanie, a-t-il ajouté.

"Là où la terreur n'est pas combattue, nous la combattrons", a assuré le ministre, faisant référence au refus de l'Autorité palestinienne de renforcer son action afin de lutter contre le terrorisme et le trafic d'armes en Cisjordanie.