Des centaines de "cerfs-volants du désert" ont été découverts en Arabie saoudite et en Irak

Les plus anciens se trouvent en Jordanie et remontent à 8.000 avant JC

Des archéologues de l'Université d'Oxford ont utilisé des images satellites pour identifier et cartographier plus de 350 structures de chasse monumentales, connues sous le nom de "cerfs-volants du désert", dans le nord de l'Arabie saoudite et le sud de l'Irak.

Ces "cerfs-volants du désert" sont constitués de murs de pierre érigés en plein désert pouvant atteindre plusieurs kilomètres, qui convergent les uns sur les autres. La plupart n'avaient jamais été identifiés auparavant.

Une équipe de chercheurs du projet d'archéologie en voie de disparition au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, dirigée par le Dr Michael Fradley, a utilisé une variété d'images satellites pour étudier attentivement la zone autour du désert oriental de Nafud dans le nord de l'Arabie saoudite.

Les résultats surprenants, publiés dans la revue The Holocene, ont notamment le potentiel de changer la compréhension du changement climatique à travers le Moyen-Orient.

Les "cerfs-volants du désert" ont été identifiées il y a plus de 100 ans lors de vols effectués par les Britanniques pendant la Première Guerre mondiale au-dessus des déserts du Levant.

Les archéologues pensaient d'abord que ces structures servaient d'installations pour rassembler les troupeaux de moutons ou pour guider les animaux sauvages à chasser vers une zone où ils pourraient être capturés.

Selon les preuves existantes, les plus anciennes se trouvent en Jordanie et remontent à 8.000 avant JC, au cours de la période néolithique.

Alors que ces structures étaient déjà connues dans l'est de la Jordanie et des régions voisines du sud de la Syrie, les dernières découvertes portent la distribution connue sur 400 km vers l'est, dans le nord de l'Arabie saoudite, certaines étant également identifiées pour la première fois dans le sud de l'Irak.

En termes de taille, les "têtes" des cerfs-volants peuvent mesurer plus de 100 mètres de large, mais les murs de support (les "cordes" du cerf-volant) peuvent être beaucoup plus longs.

Désormais, les chercheurs se concentrent sur l'approfondissement de leurs recherches dans les régions arides, pour résoudre les questions concernant l'impact de ces structures sur le changement climatique.