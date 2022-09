Arabie saoudite: un homme arrêté pour avoir fait le pèlerinage de la Mecque en hommage à la reine Elizabeth

Tout message politique est interdit dans l'enceinte de la grande mosquée

Un homme a été arrêté à La Mecque en Arabie saoudite pour avoir effectué le petit pèlerinage, la "Oumra", en hommage à la reine Elizabeth.

Ce pèlerin d'origine yéménite a ainsi publié une vidéo sur les réseaux sociaux le montrant avec une banderole écrite de sa main en arabe et en anglais, indiquant qu'il avait effectué cet acte religieux en l'honneur de la reine défunte.

Or, par son initiative l'homme a enfreint une loi proscrivant tout message politique dans l'enceinte de la grande mosquée de la Mecque, et a également mis à l'honneur une personne non musulmane, qui plus est une haute figure de la chrétienté, puisque la souveraine était également cheffe de l'Eglise anglicane.

Résultat, ce pèlerin a été appréhendé par les autorités saoudiennes dix minutes seulement après sa publication en ligne.

L'homme, qui n'a pas opposé de résistance lors de son arrestation, devrait être jugé dans les jours qui viennent. Il risque plusieurs semaines d'emprisonnement.

En 2019, un musulman d'origine sri-lankaise avait écopé de 56 jours de prison pour avoir chanté un slogan politique à l'intérieur de La Mecque.