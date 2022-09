Un soldat israélien tué lors d'une opération antiterroriste en Cisjordanie

Les deux terroristes palestiniens à l'origine des tirs ont été éliminés par l'armée

Un soldat de Tsahal a été tué mercredi matin au cours d'une opération antiterroriste en Cisjordanie.

L'officier de la brigade Nahal a été tué par des tirs palestiniens lors d'une opération d'arrestation près du point de passage de Jalma, au nord de Jénine.

"Malheureusement, la nuit dernière, nous avons perdu un officier de Tsahal opérant qu front contre des terroristes palestiniens. Je présente mes plus profondes condoléances à la famille et à sa petite amie, nous les embrasserons et les serrerons dans nos bras", a déclaré le chef d'état-major des FDI, Aviv Kochavi.

Les deux hommes à l'origine des tirs ont été éliminés par Tsahal. Selon des rapports palestiniens, l'un des deux terroristes tués était membre des forces de sécurité de l'Autorité palestinienne.

"Les héros de Jénine ignorent toutes les menaces de l'occupation contre les villes de Cisjordanie, et toutes les tentatives d'intimidation. Les martyrs de Jénine de ce matin sont le carburant d'une révolution et d'une escalade de la lutte contre l'occupation qui va s'intensifier dans toutes les villes palestiniennes", a déclaré le Hamas à la suite de cet incident.