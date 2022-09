"Il y a encore beaucoup à faire" (ambassadeur d'Israël à Bahreïn)

"Nous sommes au stade de la construction des relations entre les gouvernements"

"Nous sommes occupés à transformer la vision des accords d'Abraham en plan de travail et transformer cette vision en réalité", a déclaré mercredi l'ambassadeur israélien à Bahreïn Eitan Na'eh dans le Prime.

A l'occasion des deux ans des accords, les diplomates ont planté un arbre à l'ambassade américaine avec le responsable américain, M. Na'eh et le ministre bahreïni des Affaires étrangères.

"C'est une cérémonie qui a symbolisé notre volonté que cet arbre plante davantage ses racines concernant les relations entre les deux pays. La cérémonie a été retransmise à la télévision et à la radio. C'est une date que l'on célèbre aussi aussi bien par le gouvernement que par nous-même", a affirmé M. Na'eh.

Le diplomate israélien a souligné qu'il faut être "encore patient pour concrétiser les fruits de ces accords".

"Nous sommes au stade de la construction des relations entre les gouvernements et nous voulons rapidement arriver aux choses concrètes mais cela va prendre du temps. Il y a tout un processus de travail dans le domaine de la culture et des négociations sont en cours dans d'autres domaines. Il y a encore beaucoup à faire, nous avons tout un programme et nous n'arrêterons pas de travailler", a-t-il poursuivi sur i24NEWS.

Cependant, le tourisme est l'un des secteurs les moins satisfaisants. "Très peu de bahreïnis ont voyagé en Israël et seulement quelques milliers d'Israël sont venus à Bahreïn", a précisé l'ambassadeur en soulignant que le tourisme constituait un des objectifs de l'année 2023.