Analyse/Israël: une nouvelle réalité pour le village de Ghajar

Israël a levé les restrictions de déplacement dans le village situé à la frontière libanaise

Jusqu'à la semaine dernière, entrer en voiture dans le village de Ghajar, sur le plateau du Golan, était quelque peu compliqué. Au milieu des complexités de l'une des énigmes politiques les plus opaques au monde - la relation d'Israël avec ses voisins et ses minorités - Ghajar, situé à la frontière libanaise sur le plateau du Golan parvient à se démarquer.

L'entrée était autrefois réservée aux résidents ou aux personnes disposant d'un permis spécial. Mais cela a changé la semaine dernière, lorsqu'Israël a décidé de lever toutes les limites à la circulation dans le village.

"Cette décision nous a tous surpris. Personne ne nous en avait parlé à l'avance. Le matin, les gens se sont aperçus que la police des frontières qui est habituellement au poste de contrôle n'y était plus. Mais si l'armée a pris cette décision, nous lui faisons confiance", a déclaré Bilal Khateeb, porte-parole du conseil local, à i24NEWS.

Au cours de l'histoire récente, Ghajar a parfois été revendiqué par le Liban, la Syrie et Israël, et parfois divisé entre chacun de ces pays. Il s'est retrouvé dans cette position difficile suite à la guerre des Six Jours de 1967, au cours de laquelle Israël a récupéré le plateau du Golan.

En 1981, lorsqu'Israël a adopté une loi annexant officiellement le plateau du Golan, il a offert aux résidents le droit à la citoyenneté. Une offre refusée par la plupart, de la communauté druze syrienne du Golan, mais acceptée par les habitants de Ghajar.

Les villageois sont issus de la communauté alaouite, un groupe ethnoreligieux qui mélange de nombreux principes de l'islam et du christianisme. Connus pour être l'élite dirigeante du régime du président syrien Bashar al-Assad, la plupart des alaouites vivent le long de la bande côtière syrienne.

Après le retrait d'Israël de sa zone de sécurité dans le sud du Liban en 2000, les Nations unies ont fixé la frontière internationale directement à travers le village, le divisant en deux: la partie sud sous contrôle israélien - même si, selon l'ONU, la terre était un territoire syrien - et la partie nord située au Liban.

Ainsi, bien qu'originellement syriens, la plupart des 2.500 habitants de Ghajar possèdent la double nationalité israélo-libanaise. Bien que, lorsqu'on leur pose la question, la plupart d'entre eux s'opposent à la division de la ville et choisissent de rester sous la domination israélienne.

"Écoutez, nous sommes Syriens, nous vivons dans un village syrien et nous restons Syriens. Rien n'a changé. Nous avons la citoyenneté israélienne et nous appartenons à l'État d'Israël. Nous adhérons à ses lois et nous protégeons notre maison. C'est tout", explique Jamal Khateeb, guide touristique local.

Mais sans frontière efficace à son extrémité nord, Ghajar est devenue tristement célèbre ces dernières années comme plaque tournante de la contrebande d'armes et de drogue en provenance du Liban. La situation a changé à la fin du mois de juillet. Le conseil local a érigé une clôture, bloquant complètement l'accès au village côté libanais. Auparavant, aucune clôture n'avait jamais bloqué l'accès à Ghajar depuis le territoire libanais.

"Maintenant, nous sommes comme n'importe quel autre village ou ville d'Israël et les gens peuvent y entrer librement", note Bilal Khateeb.

Et les Israéliens semblent avoir accepté cette invitation, affluant déjà dans le village.

"Nous aimons voyager et visiter des lieux authentiques. Nous avons entendu dire que l'on pouvait entrer librement dans le village sans aucune surveillance, et il se trouve que nous étions hébergés dans un endroit proche, alors nous avons décidé de venir ici et de jeter un coup d'œil", a déclaré Rivka, habitante de Bat-Yam.

Hassan, originaire de la ville de Jaljulia, au nord-est de Tel Aviv, a aussi visité Ghajar pour la première fois. Il a entendu parler de la décision du gouvernement israélien sur les réseaux sociaux et s'est dit "cela peut vraiment aider le tourisme local."

Au restaurant local, "The Blue Line", la nouvelle réalité est déjà visible. Et cette effervescence touristique arrive à un moment crucial pour Ghajar, car le coronavirus a entraîné une baisse des visites.

"Sur le plan économique, c'est une décision très positive. Cela peut vraiment aider le secteur du tourisme, c'est donc utile pour le village", a déclaré Khader Yahia Alahmad, un restaurateur local.

Mais l'optimisme ambiant reste tempéré.

"Écoutez, il y a une certaine inquiétude chez les habitants. Nous avons été fermés pendant deux décennies et nous craignons que certains éléments négatifs ne viennent perturber le village", explique Alahmad.

"Nous sommes désormais comme n'importe quel autre endroit en Israël. Tout le monde peut venir et nous rendre visite librement", analyse Bilal Khateeb qui ajoute que "quiconque vient pour causer des problèmes ne sera pas autorisé à entrer".