Israël attend de l'AP qu'elle "prenne ses responsabilités et combatte le terrorisme" (Lapid)

"L'État d'Israël continuera de contrecarrer les activités des terroristes"

Le Premier ministre israélien Yaïr Lapid a visité jeudi le quartier général du service de sécurité Shin Bet dans le nord de la Cisjordanie, alors que les affrontements meurtriers entre les forces de sécurité israéliennes et des Palestiniens armés sont en nette augmentation dans la région.

La visite de M. Lapid intervient un jour après que l'officier Bar Falah ait été tué dans une fusillade avec deux terroristes palestiniens le long des barrières de sécurité de Cisjordanie. Les deux assaillants, dont l'un était un agent de renseignement de l'Autorité palestinienne, ont été éliminés dans l'échange de tirs.

"L'État d'Israël continuera de contrecarrer les activités des terroristes", a-t-il déclaré. "Nous attendons de l'Autorité palestinienne qu'elle prenne ses responsabilités et combatte la terreur."

Les dirigeants israéliens accusent de plus en plus le relâchement de l'autorité de l'Autorité palestinienne sur les zones de Cisjordanie qu'elle contrôle - en particulier Jénine et Naplouse - d'être responsable de la recrudescence des affrontements armés.

Selon une déclaration de son bureau, le Premier ministre a reçu un briefing sur la sécurité pendant sa visite.