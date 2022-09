Des soldats canadiens en Cisjordanie pour recueillir des informations sur "les violences des colons"

Les deux militaires étrangers ont quitté la région après l'intervention des forces israéliennes

Deux soldats de l'armée canadienne se sont rendus illégalement en Cisjordanie jeudi pour rencontrer des résidents arabes du village d'A-Tawana, dans la région de Hébron, afin de recueillir des témoignages concernant "les violences des colons" de l'implantation de Havat Maon à leur encontre.

"Le coordinateur canadien s'est rendu dans le village d'Al-Tawana pour en savoir plus sur la souffrance des habitants et sur les attaques des colons", a écrit un habitant arabe sur Facebook en publiant une photo de la rencontre.

Après avoir eu connaissance des faits, le chef du conseil régional du mont Hébron, Yohai Demari, a contacté les différentes forces de sécurité de l'administration civile et de l'armée, afin qu'elles expulsent les soldats canadiens.

Les deux militaires étrangers ont quitté la région après l'intervention des forces israéliennes.

"Le moment est venu pour l'État d'Israël de mettre la question de la gouvernance en tête de ses priorités", a déclaré Yohai Demari à la suite de l'incident.

"Le peuple d'Israël n'a qu'une seule armée, et c'est elle seule qui est responsable de la sécurité de tous les citoyens de Judée et de Samarie. L'État doit faire ce qu'il faut afin de ne pas permettre aux armées étrangères d'entrer dans la région sans coordination et sans escorte militaire. Sans cela, nous continuerons à perdre de notre autorité dans le domaine le plus important pour la continuité et la défense de l'État d'Israël, et à encourager les attaques violentes contre les résidents des implantations", a-t-il ajouté.