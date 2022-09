Cisjordanie: tentative de contrebande d'armes déjouée dans la vallée du Jourdain

Les forces israéliennes ont saisi un sac contenant six armes de poing et un certain nombre de chargeurs

Les forces de Tsahal, de la police et de la police des frontières ont contrecarré une tentative de contrebande d'armes dans la vallée du Jourdain. Au cours d'une opération de routine, soldats et policiers ont localisé et saisi un sac contenant six armes de poing et un certain nombre de chargeurs à proximité de la ville de Marj Na'je. À la suite de l'opération, les forces de Tsahal et de la police des frontières ont appréhendé deux personnes soupçonnées d'être impliquées dans la tentative de contrebande. Les suspects et les armes ont été transférés à la police israélienne.