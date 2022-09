Le président iranien met en doute la réalité de la Shoah dans une interview à un média américain

"Le peuple de Palestine a été forcé de quitter ses maisons et sa patrie, c'est cela la réalité"

Le président iranien Ebrahim Raïssi a mis en doute la réalité de la Shoah et a qualifié Israël de "faux régime" dans sa première interview à un média occidental, diffusée dimanche soir.

S'adressant à la journaliste américaine chevronnée Lesley Stahl dans l'émission "60 Minutes" de CBS, le dirigeant iranien a également déclaré qu'il ne pouvait pas faire confiance aux États-Unis dans les pourparlers sur le nucléaire, et a qualifié les sanctions de Washington de "tyranniques".

L'entretien avec Ebrahim Raïssi a été réalisé mardi dernier à la résidence présidentielle de Téhéran, selon la journaliste Lesley Stahl qui portait un foulard pour l'occasion. "On m'a dit comment m'habiller, de ne pas m'asseoir avant lui et de ne pas l'interrompre", a-t-elle relaté.

Alors qu'elle lui demandait s'il pensait que la Shoah avait bien eu lieu et que six millions de Juifs avaient été exterminés, le président a répondu qu'il y avait des indices montrant que cela s'était produit, mais que les événements devraient être étudiés plus en profondeur par des chercheurs et des historiens".

Tandis que la journaliste lui disait: "Donc, vous n'êtes pas sûr, je comprends que vous n'êtes pas sûr", Ebrahim Raïssi n'a pas contesté cette conclusion.

Lorsqu'on lui a demandé s'il soutenait le droit d'Israël à exister, le dirigeant a répondu : "Le peuple de Palestine, qui a été forcé de quitter ses maisons et sa patrie, c'est cela la réalité. Les Américains soutiennent ce faux régime là-bas pour s'enraciner et s'établir dans la région."

Interrogé sur les accords d'Abraham, à la suite desquels plusieurs nations arabes ont normalisé leurs liens avec Jérusalem, le président iranien a répliqué : "Si un État serre la main du régime sioniste, alors il est aussi complice de ses crimes. Et il poignarde dans le dos l'idée même de la Palestine."

Au cours de l'entretien, Ebrahim Raïssi a également déclaré que même si son pays voulait que "justice soit rendue" pour le meurtre du chef de la Force Quds, Qassem Soleimani, lors d'une frappe aérienne américaine en 2020, il ne riposterait pas en assassinant d'anciens responsables de l'administration Trump.

"C'est le type d'actions entreprises par les Américains et le régime sioniste dans le monde, et nous ne ferons pas faire la même chose", a-t-il affirmé.

Commentant l'impasse des pourparlers sur la signature potentielle d'un nouvel accord nucléaire après le retrait de Washington en 2018, le chef d'Etat a déclaré : "Les Américains ont rompu leurs promesses. Ils l'ont fait unilatéralement. Désormais, leurs promesses n'ont plus de sens."

"Nous ne pouvons pas faire confiance aux Américains en raison du comportement qu'ils ont eu. C'est pourquoi s'il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de confiance", a-t-il ajouté.

Interrogé sur la différence entre les administrations Biden et Trump, Ebrahim Raïssi a déclaré: "La nouvelle administration aux États-Unis prétend qu'elle est différente de l'administration Trump. Elle nous l'a dit dans ses messages. Mais nous n'avons été témoins d'aucun changement dans la réalité."

"Les sanctions américaines sont tyranniques. C'est une tyrannie contre le peuple iranien. Il est important pour nous que les sanctions soient levées", a-t-il encore dit.

Lundi matin, l'envoyé israélien à l'ONU, Gilad Erdan, a tweeté que les remarques d'Ebrahim Raïssi sur la Shoah étaient "choquantes", exhortant le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à empêcher que l'Iran ne se saisisse d'une tribune mondiale comme celle de l'Assemblée générale de l'ONU pour "nier la Shoah et répandre l'antisémitisme et la haine".

"L'ONU se déshonorera si elle donne une tribune au Boucher de Téhéran", a-t-il déclaré, faisant référence à l'autorisation donnée dans le passé par Ebrahim Raïssi pour exécuter des milliers de dissidents politiques lorsqu'il dirigeait le système judiciaire.