Le Shin Bet arrête 7 membres d'une cellule du Hamas qui planifiait des attaques contre des Israéliens

Plusieurs armes à feu ont été saisies à la suite de leurs arrestations

Les forces de sécurité israéliennes ont démantelé une cellule terroriste du Hamas qui prévoyait de mener des attaques en Cisjordanie, et ont arrêté sept de ses membres au début du mois, a révélé lundi le service de sécurité Shin Bet.

La cellule recevait ses instructions de Yahya Amer Muhammad Abu Saifan, 26 ans, un terroriste du Hamas vivant dans la bande de Gaza et impliqué dans le recrutement de Palestiniens en Cisjordanie, a déclaré le Shin Bet.

Le Shin Bet a indiqué que les sept membres, originaires de la région de Naplouse et d'Hébron, s'étaient entraînés au tir et avaient effectué des tests avec des engins explosifs. Plusieurs armes à feu et des matériaux utilisés pour fabriquer des explosifs ont été saisis à la suite de leurs arrestations.

Le service a déclaré qu'Abu Saifan avait fourni à la cellule des instructions et des fonds pour acheter des matériaux pour la fabrication de bombes.

Les membres de la cellule, Masab Himouni, Ahmed Abu Daoud, Izz a-Din a-Zin, Imad Abu Khalaf et Abdullah Quasma, originaires d'Hébron, ainsi que Mamoun Hanani et Kamaal Hanani, originaires du village de Beit Furik près de Naplouse, ont été inculpés de graves infractions à la sécurité, a déclaré le Shin Bet.

Le service a averti que le groupe terroriste basé à Gaza tentait de plus en plus de mener des attaques en Cisjordanie et en Israël.

"Ces arrestations et enquêtes révèlent, une fois de plus, les efforts continus des agents du Hamas de la bande de Gaza et de l'étranger, dont l'objectif est de déstabiliser la Cisjordanie et d'élever le niveau de violence sur le terrain", a souligné le Shin Bet.