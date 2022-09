La petite communauté juive de Bahreïn lance son compte Instagram

"La vie juive se développe, et nous sommes très heureux de la partager avec tous nos followers Instagram"

La petite communauté juive de Bahreïn, qui compte environ 100 membres, vient de lancer son propre compte Instagram.

"Comme de plus en plus de voyageurs juifs visitent Bahreïn, et que d'autres s'y installent pour des opportunités professionnelles, nous avons créé ce compte Instagram pour partager ce à quoi ressemble la vie ici", a expliqué Houda Nonoo, une dirigeante de la communauté juive de Bahreïn, et ancienne ambassadrice de Bahreïn aux États-Unis à i24NEWS.

"Par exemple, il y a une pléthore de nourriture casher disponible dans les supermarchés, nous partagerons donc des photos et nous dirons où elle peut être achetée. Nous mettrons en évidence les hôtels qui se trouvent à proximité de la synagogue pour les invités qui seront avec nous pendant le shabbat. Nous partagerons les heures de Shabbat et des Hagim (fêtes juives) ainsi que les mises à jour officielles", a-t-elle affirmé.

"Notre communauté a suscité beaucoup d'intérêt dans le monde entier au cours de la dernière décennie, et encore plus après la signature des accords d'Abraham, nous prévoyons donc de partager quelques informations", a précisé Mme Nonoo.

Une mine d'informations pratiques

Géré par les membres de la communauté, le compte se concentrera sur les mises à jour officielles, les offres casher dans le Royaume, les informations, les heures de Shabbat, les recommandations de lieux à visiter et plus encore.

Selon la responsable, Bahreïn attire des visiteurs de tous les pays, y compris d'Israël. Aussi, une augmentation considérable du nombre de touristes juifs venant des États-Unis, du Royaume-Uni et d'Europe a été constatée.

"Nous espérons que cette page deviendra un guichet unique pour toutes les ressources qu'ils peuvent rechercher", a souligné Mme Nonoo.

Faire vivre au monde les moments mémorables

"Ces quelques années ont été incroyables pour nous ici. Jared Kushner, ancien conseiller principal du président Trump, a commandé une Torah en l'honneur de Sa Majesté le roi Hamed ben Issa Al Khalifa, qui se trouve dans notre synagogue. En février 2021, nous avons terminé les rénovations de notre synagogue et rouvert les portes. Au mois d'août suivant, nous avons célébré la première Bar Mitzvah depuis 16 ans et le premier minyan de Shabbat depuis 1947. En octobre 2021, nous avons célébré le premier mariage juif à Bahreïn depuis 52 ans", a raconté l'ex-ambassadrice.

"La vie juive se développe, et nous sommes très heureux de la partager avec tous nos followers Instagram", a-t-elle conclu.