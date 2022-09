Sheba signe un accord historique d'innovation avec l'hôpital American Mission de Bahreïn

"En signant cet accord, nous démontrons le renforcement de nos relations avec Bahreïn"

Le centre médical Sheba a annoncé mardi avoir signé son tout premier accord d'innovation médicale avec l'hôpital privé American Mission Hospital de Bahreïn, à Manama.

Cet accord historique a été annoncé lors du Sommet américano-arabe sur la santé et les affaires C3 U.S. à New York et intervient à l'occasion du deuxième anniversaire des accords d'Abraham, qui ont été signés par Israël, les Émirats arabes unis et Bahreïn en septembre 2020.

L'American Mission Hospital (AMH) du Roi Hamad est le premier et le plus ancien établissement médical de Bahreïn, mais aussi certainement de l'ensemble du Golfe arabe. Lorsque l'établissement a ouvert ses portes en 1903, il s'appelait le Mason Memorial Hospital. Les établissements de santé officiels du gouvernement ont ensuite ouvert dans les années 1940.

"En signant cet accord, nous démontrons le renforcement de nos relations avec Bahreïn et son secteur de la santé. Le Dr George Cheriyan, est à la tête de ce nouvel hôpital étonnant et nous sommes impatients de travailler avec American Mission pour montrer comment Sheba et Israël peuvent utiliser les soins de santé comme une voie pour s'épanouir et réussir dans la région", a déclaré Yoel Har-Even, directeur de la division des affaires internationales du centre médical Sheba.

Le centre Sheba a été classé 13e meilleur hôpital du monde par Newsweek. Réputé mondialement pour son écosystème d'innovation médicale connu sous le nom d'ARC (Accelerate, Redesign, Collaborate), il intégrera des technologies innovantes spécifiques dans le nouvel établissement médical ultramoderne de l'American Mission Hospital, dont l'ouverture est prévue en janvier 2023.

"Notre relation croissante avec American Mission Hospital symbolise la manière dont nous cherchons à promouvoir l'innovation comme outil de croissance économique et de prospérité entre nos deux pays. L'innovation est un pont qui permet de stimuler la croissance économique et la durabilité afin de fournir de meilleurs soins de santé à tous les habitants de la région", a souligné le professeur Eyal Zimlichman, responsable de la transformation et de l'innovation à Sheba et fondateur de l'écosystème ARC.