Iran: la colère populaire s'étend après le décès d'une jeune femme qui "avait mal mis son voile"

Des manifestants sont sortis dans les rues d'une quinzaine de villes d'Iran

Les manifestations se sont étendues en Iran pour la cinquième nuit consécutive après la mort d'une jeune femme arrêtée par la police des mœurs chargée de faire respecter un code vestimentaire strict pour les femmes, a rapporté mercredi l'agence officielle Irna.

Des manifestants sont sortis dans les rues d'une quinzaine de villes d'Iran, bloquant la circulation, incendiant des poubelles et des véhicules de police, lançant des pierres sur les forces de sécurité et scandant des slogans hostiles au pouvoir.

Des hommes et des femmes, dont beaucoup avaient ôté leur foulard, se sont rassemblés à Téhéran et dans d'autres grandes villes du pays, notamment à Mashhad (nord-est), Tabriz (nord-ouest), Rasht (nord), Ispahan (centre) et Kish (sud).

Le gouverneur du Kurdistan, Ismail Zarei Koosha, a déclaré mardi que trois personnes avaient été tuées lors des manifestations dans la province.

Mahsa Amini, âgée de 22 ans et originaire de la région du Kurdistan (nord-ouest), avait été arrêtée le 13 septembre à Téhéran où elle était en visite avec sa famille, pour "port de vêtements inappropriés" par la police des mœurs. Elle était tombée dans le coma après son arrestation et est décédée le 16 septembre à l'hôpital, selon la télévision d'Etat et sa famille.