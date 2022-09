Les factions palestiniennes de Naplouse (Cisjordanie) acceptent de mettre fin aux violences

La flambée de violence avait été déclenchée par l'arrestation d'un membre éminent du Hamas

Un accord de cessez-le-feu a été annoncé mercredi entre les factions palestiniennes dans la ville de Naplouse, en Cisjordanie, après plus de 24 heures d'affrontements.

L'accord a été scellé lors d'une réunion entre les forces de sécurité de l'Autorité palestinienne (AP) et les militants du Hamas tard dans la nuit de mardi à mercredi, selon un communiqué officiel. La flambée de violence avait été déclenchée par l'arrestation d'un membre éminent du Hamas à Naplouse, Musaab al-Shtayyeh, ainsi que de deux autres suspects recherchés.

"Il a été convenu de mettre fin à tous les différends et de faire cesser les tensions dans la ville. Il y a un engagement à ne pas poursuivre Musaab al-Shtayyeh", indique le communiqué.

Au moins deux personnes auraient été tuées au cours de ces violents affrontements, dont un agent de sécurité. Musaab al-Shtayyeh serait un proche d'Ibrahim al-Nabulsi, un agent du Fatah, le mouvement rival du Hamas, qui a été tué lors d'un raid en Cisjordanie le mois dernier.

Plus tôt dans la journée de mardi, le Hamas a publié un communiqué de presse condamnant l'arrestation et exigeant la "libération immédiate de Musaab al-Shtayyeh ainsi que de tous les combattants de la résistance et les détenus politiques".

La démonstration de force de l'AP contre les éléments radicaux de la société palestinienne semble être une réponse aux critiques israéliennes concernant l'incapacité de l'organe dirigeant à mettre un frein aux attaques violentes perpétrées contre les soldats et les civils israéliens.