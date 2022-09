Iran: l'accès à Instagram perturbé au moment où les manifestations contre le pouvoir s'intensifient

Ces perturbations d'internet pourraient rendre plus complexes les rassemblements

Les Iraniens ont vu leur accès à Instagram perturbé mercredi après plusieurs jours de manifestations contre le pouvoir en réaction à la mort de Mahsa Amini, 22 ans, alors qu'elle était en garde à vue.

NetBlocks, un groupe basé à Londres qui surveille les accès à Internet, a fait état de perturbations généralisées. En Iran, de nombreuses personnes ont affirmé qu'il leur est impossible de se connecter, que ce soit sur leur téléphone portable ou sur leur ordinateur, rendant le partage d'informations complexe en ces temps cruciaux.

Les autorités iraniennes n'ont pas réagi.

Instagram est un des seuls réseaux sociaux occidentaux autorisés en Iran, alors que les autorités bloquent les accès à Facebook, Telegram, Twitter et YouTube. De hauts responsables du pays utilisent cependant des comptes publics sur ces plateformes. De nombreux Iraniens contournent les interdictions en utilisant des réseaux privés virtuels, connus sous le nom de VPN et de proxies.

Les manifestations en Iran n'ont cessé de prendre de l'ampleur depuis la mort de Mahsa Amini, cette jeune femme arrêtée pour avoir "mal porté son voile". Elles ont eu lieu dans les rues d'une quinzaine de villes iraniennes situées dans le nord-ouest et le sud du pays tout comme dans la capitale.

Des manifestants en colère y ont bloqué la circulation, incendié des poubelles et des véhicules de police, lancé des pierres sur les forces de sécurité et scandé des slogans hostiles au pouvoir, selon l'agence officielle Irna.

La police a utilisé des gaz lacrymogènes et procédé à des arrestations pour disperser la foule, a précisé l'agence. Des hommes et des femmes, dont beaucoup avaient ôté leur foulard, se sont rassemblés à Téhéran et dans d'autres grandes villes du pays, selon la même source.

"Non au foulard, non au turban, oui à la liberté et à l'égalité!" ont crié des manifestants à Téhéran et les mêmes slogans ont été repris dans des manifestations de solidarité à l'étranger, notamment à New York et à Istanbul.

Une vidéo tournée dans la ville de Chiraz (sud) montre les forces de sécurité ouvrant le feu sur des participants aux manifestations qui se sont poursuivies jusqu'aux premières heures du matin mercredi. Huit personnes ont été tuées par les autorités depuis vendredi.