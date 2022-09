Israël va vendre un système de défense aérienne aux EAU

Le SPYDER peut défendre de vastes zones contre des menaces telles que les drones

Israël a accepté de vendre un système de défense aérienne avancé aux Émirats arabes unis, selon deux sources bien informées, ce qui constitue le premier accord connu de ce type entre les deux pays depuis la signature des accords d'Abraham en 2020.

Israël et les EAU, alliés des États-Unis, partagent une crainte ultime : celle que l'Iran obtienne une arme nucléaire, une ambition que Téhéran dément.

Israël a approuvé une demande des EAU au milieu de l'été et fournira à l'État du Golfe des intercepteurs mobiles SPYDER fabriqués par l'entreprise publique Rafael, ont déclaré deux sources, refusant de fournir plus de détails en raison de la nature sensible de l'accord.

Une troisième source a déclaré que les EAU avaient acquis une technologie israélienne capable de lutter contre les attaques de drones comme celles qui ont frappé Abou Dhabi au début de l'année.

A la question de savoir si Israël fournissait aux EAU des systèmes de défense aérienne, le président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense du parlement, Ram Ben-Barak, a déclaré à la radio israélienne le 20 septembre qu'il y avait une large coopération avec les EAU, mais a refusé de faire d'autres commentaires.

Rafael affirme que le SPYDER peut défendre de vastes zones contre des menaces telles que les drones, les missiles de croisière, les avions d'attaque, les hélicoptères et les bombardiers, y compris à basse altitude.

Le président Isaac Herzog, en visite aux EAU en janvier, a affirmé qu'Israël soutenait les besoins de sécurité des EAU.

La plupart des attaques ont été revendiquées par la milice Houthi, alliée de l'Iran, que les EAU combattent dans la guerre au Yémen dans le cadre de la coalition arabe qui cherche à rétablir le gouvernement déchu.

Anwar Gargash, conseiller diplomatique du président des Émirats arabes unis, a déclaré à des journalistes en juillet que les Émirats envisageraient tout ce qui pourrait protéger le pays contre les drones et les missiles, à condition que ce soit défensif et que cela ne vise pas un pays tiers.