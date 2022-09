Iran: Hadis Najafi, tuée de six balles par la police, nouveau visage de la révolte

La jeune femme avait publié une vidéo devenue virale dans laquelle elle nouait ses cheveux face à la police

La mort de Hadis Najafi, une jeune iranienne d'une vingtaine d'années abattue par les forces de l'ordre lors des protestations qui enflamment le pays depuis une dizaine de jours, a suscité une forte émotion chez les manifestants, qui ont fait d'elle le nouveau visage de la révolte.

L'annonce de la mort la jeune femme de 20 ans, qui était une figure populaire sur les réseaux sociaux, a enflammé la toile. Hadis Najafi avait notamment publié mercredi une vidéo, devenue virale, où on la voyait de dos en train de nouer ses cheveux avant d'affronter les forces de l'ordre, à Karadj, dans la banlieue de Téhéran.

Selon Masih Alinejad, journaliste iranien et défenseur des droits des femmes, les forces de sécurité iraniennes ont tiré à six reprises sur la jeune femme ce soir-là. Elle a été blessée à l'abdomen, au cou, au cœur et à la main avant d'être emmenée à l'hôpital Ghaem, où sa mort a été constatée.

Dimanche, une vidéo a commencé à circuler sur les réseaux sociaux montrant la famille de la jeune fille pleurant sur une photo d'elle, devant sa tombe

"Ce sont les funérailles de Hadis Najafi, 20 ans, qui a été abattue dans la rue par les forces de sécurité pour avoir protesté", a écrit Masih Alinejad sur Twitter.

La mort de Hadis Najafi intervient alors qu'on ne compte plus les vidéos sur les réseaux sociaux témoignant de la révolte des Iraniennes, qualifiées d'"héroïnes modernes" contre les obligations imposées par les autorités religieuses du pays, et notamment le port obligatoire du voile islamique.

On les voit brûler leur foulard ou encore couper leurs cheveux en public. On y voit également des foules en colère appelant à la chute du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, et mettre à sac des statues ou des affiches à la gloire de figures du régime des mollahs.

La vidéo d'une jeune fille, non-voilée, en train d'interpréter en persan le célèbre chant révolutionnaire italien Bella ciao, a également été massivement relayée et a attisé un réel emballement dans le monde, au point devenir elle aussi un symbole de la révolte.

Ces protestations qui se sont propagées dans tout le pays, ont suscité l'admiration dans de nombreux pays, et des manifestations de soutien au mouvement ont eu lieu dans plusieurs capitales samedi et dimanche.

Les protestations, qui prennent une ampleur que personne n'avait vu venir, ont commencé le 16 septembre, lors des funérailles de Mahsa Amini, une jeune femme kurde de 22 ans, morte après son arrestation à Téhéran pour "port inapproprié de vêtements".

Selon un bilan officiel iranien, 41 personnes ont été tuées en dix jours de protestations. Mais le bilan pourrait être plus lourd, l'ONG Iran Human Rights (IHR), basée à Oslo, faisant état d'au moins 57 manifestants tués.

L'Organisation des moudjahidines du peuple d'Iran (MEK) a indiqué que 1 800 personnes avaient été arrêtées dans la seule ville de Téhéran, alors que les manifestations font rage dans 31 provinces du pays.

Le chef du pouvoir judiciaire iranien a menacé dimanche de ne faire preuve d'"aucune indulgence" vis-à-vis des manifestants.

Dimanche soir, les manifestations de colère ont repris pour la dixième soirée consécutive dans plusieurs villes, dont Chiraz (centre) et Téhéran, selon l'IHR. "Mort au dictateur!", ont scandé des manifestants dans la capitale, selon une vidéo diffusée par l'ONG sur Twitter. Le président Ebrahim Raïssi avait auparavant appelé les forces de l'ordre à agir "fermement contre ceux qui portent atteinte à la sécurité et la paix du pays et du peuple".

Ces manifestations sont les plus importantes en Iran depuis celles de novembre 2019, provoquées par la hausse des prix de l'essence, en pleine crise économique, qui avaient touché une centaine de villes et avaient été sévèrement réprimées (230 morts selon un bilan officiel, plus de 1 500 selon Reuters).