Mort de Youssef al-Qaradawi, chef spirituel des Frères musulmans qui a encouragé les attentats-suicides contre les Israéliens

Al-Qaradawi a longtemps été proche du Hamas, et a justifié les meurtres de femmes et d'enfants israéliens

Un religieux égyptien, considéré comme le chef spirituel des Frères musulmans panarabes et qui a longtemps prôné les attentats-suicides contre les Israéliens, est décédé à l'âge de 96 ans.

Youssef al-Qaradawi est mort au Qatar, où il vivait en exil après le renversement par l'armée d'un gouvernement dirigé par les Frères musulmans en Égypte en 2013. Il avait alors été jugé et condamné à mort par contumace.

Pendant de nombreuses années, alors qu'il vivait en exil, il a animé un talk-show populaire sur la chaîne qatarie Al-Jazeera et s'est souvent exprimé sur des sujets politiques controversés. Il a publié plus de 100 ouvrages sur l'islam et le droit musulman, et beaucoup le considèrent comme l'un des principaux théologiens de cette religion.

Al-Qaradawi a longtemps été proche du groupe terroriste Hamas, qui dirige la bande de Gaza, et qui est une branche palestinienne des Frères musulmans

Le Hamas a mené une campagne incessante d'attentats-suicides contre Israël au début des années 2000 qui a bénéficié d'une certaine légitimité musulmane grâce à Al-Qaradawi.

En 2004, il a donné une interview à la BBC justifiant le terrorisme palestinien et les meurtres de femmes et d'enfants israéliens.

"Les femmes israéliennes ne sont pas comme les femmes de notre société parce que les femmes israéliennes sont militarisées... Je considère ce type d'opération de martyre comme une indication de la justice d'Allah tout-puissant... Par son infinie sagesse, il a donné aux faibles ce que les forts ne possèdent pas et c'est la capacité de transformer leurs corps en bombes comme le font les Palestiniens", a-t-il déclaré.

Al-Qaradawi a partiellement fait marche arrière en 2016, déclarant que les attentats-suicides - même contre des Israéliens - n'étaient plus autorisés, car les Palestiniens avaient désormais "d'autres capacités" pour se défendre, comme les arsenaux de roquettes que possèdent le Hamas et d'autres factions terroristes à Gaza.

Il a cependant continué à soutenir les actes de terreur mortels contre les Israéliens.