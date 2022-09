Iran : une témoin oculaire assure que Mahsa Amini a été frappée à la tête par la police

Il s'est écoulé environ deux heures avant que Mahsa ne soit emmenée à l'hôpital

Une témoin oculaire a déclaré au journal Iran International que Mahsa Amini, décédée en garde à vue en Iran la semaine dernière pour port non approprié du voile, lui a dit dans une salle de détention qu'un agent l'avait frappée violemment à la tête.

La témoin, qui n'a pas souhaité être identifiée pour des raisons de sécurité, avait également été arrêtée pour "port incorrect du hijab" et a vu Mahsa Amini au poste de police avant qu'elle ne s'effondre et ne soit emmenée à l'hôpital.

La jeune femme de 22 ans, dont la mort a déclenché les plus grandes manifestations antigouvernementales en Iran, se plaignait de douleurs à la tête.

La témoin a déclaré que d'autres personnes présentes au poste de police lui avaient dit que Mahsa Amini avait hésité à sortir du fourgon de police qui l'avait amenée au poste. À ce moment-là, un officier de police l'a frappée à la tête et l'a forcée à sortir du fourgon.

Dans la salle d'attente du poste de police, Mahsa a demandé à plusieurs reprises à des policières pourquoi elle avait été arrêtée, car sa tenue lui semblait correcte. Elles ont alors rejeté ses questions et ses plaintes de manière agressive.

LOUISA GOULIAMAKI / AFP Des femmes réfugiées d'Iran se coupent les cheveux en signe de solidarité avec Mahsa Amini à Athènes en Grèce, le 24 septembre 2022

À un moment donné, elle s'est effondrée sur le sol et d'autres femmes ont commencé à crier pour obtenir une aide médicale. Les gardiennes ont alors soutenu qu'elle faisait semblant d'être malade pour sortir de prison.

Une heure plus tard seulement, un médecin a tenté de la réanimer et, 30 minutes après, une ambulance est arrivée pour l'emmener à l'hôpital. Au total, il s'est écoulé environ deux heures avant que Mahsa ne soit emmenée à l'hôpital, où elle est décédée trois jours plus tard, dans le coma, le 16 septembre.

La témoin oculaire a affirmé que les personnes présentes ont demandé à plusieurs reprises aux gardes d'informer le frère de Mahsa, qui attendait à l'extérieur du poste de police, de son état, mais que les gardes ont refusé et se sont comportés de manière agressive envers les autres détenus.

Selon elle, si les policiers n'avaient pas agi avec indifférence et si Mahsa avait été emmenée à l'hôpital à temps, elle ne serait pas décédée.

Les médecins ont déclaré à Iran International que tous les signes indiquaient que Mahsa avait reçu de coups violents à la tête entraînant son coma, et qu'ils n'avaient rien pu faire pour la sauver.