L'armée israélienne teste une arme de dispersion des émeutes télécommandée à Hébron

Le nouveau système fait partie d'un programme pilote utilise l'intelligence artificielle

L'armée israélienne a installé un nouveau système capable de tirer à distance des engins antiémeutes lors de troubles dans la ville d'Hébron, en Cisjordanie.

L'arme anti-émeute, qui a été installé à un poste de contrôle dans la rue Shuhada à Hébron, est testé dans le cadre d'un programme pilote et n'est actuellement utilisé que pour tirer des grenades, a déclaré l'armée au quotidien Haaretz.

Le système est également capable de tirer des grenades assommantes et des projectiles contenant des gaz lacrymogènes.

"On examine la possibilité d'utiliser un système télécommandé pour des moyens approuvés de dispersion des émeutes", a déclaré Tsahal.

Un activiste palestinien s'est inquiété de toute "défaillance" potentielle du système anti-émeute, qui utilise l'intelligence artificielle pour traiter les images.

"Je vois cela comme une partie de la transition du contrôle humain au contrôle technologique. Nous, les Palestiniens, sommes devenus un objet de formation pour l'industrie de haute technologie de l'armée israélienne, qui n'est pas tenue de rendre compte de ce qu'elle fait", a déclaré Issa Amro au journal.

D'autres technologies déployées par Tsahal à Hébron - un point de tension fréquent entre Israéliens et Palestiniens - ont également fait l'objet d'un examen minutieux.

En novembre 2020, d'anciens soldats israéliens ont révélé qu'ils avaient photographié des milliers de Palestiniens afin de constituer une base de données pour un vaste programme de surveillance par reconnaissance faciale dans la ville du sud de la Cisjordanie.

Hébron, qui est divisée en zones sous contrôle israélien et de l'Autorité palestinienne, compte une population de plus de 210 000 Palestiniens et plusieurs centaines de résidents israéliens, principalement près du quartier de la vieille ville.